Маргарет Куолли сыграет осужденную за убийство соседки Аманду Нокс в сериале Hulu

Гуэди приговорили сперва к 30 годам заключения, но после приговоров Нокс и Соллечито его срок уменьшили до 16 лет. На суде Гуэди утверждал, что видел Нокс на месте убийства и слышал ее конфликт с Мередит. Нокс же заявляла, что провела ночь, когда случилось убийство, дома у Соллечито.