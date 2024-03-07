Маргарет Куолли сыграет осужденную за убийство соседки Аманду Нокс в сериале Hulu

Стриминговый сервис Hulu выпустит сериал о расследовании убийства студентки Мередит Керчер и суде над ее соседкой Амандой Нокс. Роль последней в проекте сыграет Маргарет Куолли («Однажды… в Голливуде»), сообщил THR.
У будущего шоу пока нет название. Известно, что его разработают студия 20th Television и The Littlegield Company, стоящая за такими хитами как «Рассказ служанки» и «Фарго». Шоураннером проекта будет К.Дж. Стейнберг («Сплетница»).
В сериале будет восемь эпизодов. Исполнительными продюсерами их выступят Нокс и Моника Левински. Они расскажут личную историю Нокс, которая была несправедливо осуждена за жестокое убийство, которого не совершала.
Девушка была признана виновной в преступлении в 2009 году вместе с ее бойфрендом Рафаэлем Соллечито. В 2021 году суд отменил приговоры пары, но Нокс и Соллечито стали фигурантами повторного разбирательства — и вновь были осуждены. Окончательно их оправдал лишь в 2015 году Верховный кассационный суд Италии.
История Нокс легла в основу уже нескольких фильмов: игровых лент «Жизнь» 2011 года и «Лицо ангела» 2014 года, а также документальной картины 2016 года. По мнению Нокс, ее историю также использовали в фильме «Тихий омут» 2021 года.
21-летняя студентка Лидского университета Мередит Керчер была найдена в 2007 году мертвой в своей комнате в квартире, которую она снимала с другими девушками в итальянском городе Перуджа. Согласно заключению патологоанатомов, девушку изнасиловали, пытались задушить, а затем зарезали с помощью ножа.
За убийство Керчер осудили троих людей. Третьим обвиненным стал 20-летний местный житель Руди Гуэди, имевший криминальное прошлое. Его ДНК и отпечатки пальцев обнаружили на месте преступления. Гуэди утверждал, что Керчер убили, когда он вышел из ее комнаты в туалет, а сам он сбежал, опасаясь обвинений.
Гуэди приговорили сперва к 30 годам заключения, но после приговоров Нокс и Соллечито его срок уменьшили до 16 лет. На суде Гуэди утверждал, что видел Нокс на месте убийства и слышал ее конфликт с Мередит. Нокс же заявляла, что провела ночь, когда случилось убийство, дома у Соллечито.
Обвинение настаивало, что Гуэди, Нокс и Соллечито действовали втроем, сперва мучили, а затем убили Керчер, после чего инсценировали взлом и ограбление. Впоследствие Верховный кассационный суд счет, что в деле не было достаточных доказательств вины Нокс и Соллечито.