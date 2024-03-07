Туристы протерли дыру в груди статуи Джульетты в Вероне, прикладывая руку ради счастливой любви

Туристы в северном итальянском городе Верона в очередной раз проделали дыру в правой груди статуи героини знаменитой пьесы Джульетты. Об этом сообщает местное издание Il Mattino di Padova.
Бронзовая статуя находится под балконом в крошечном дворике, где, как говорят, Ромео ухаживал за Джульеттой. Ежедневно к ней приходят сотни туристов, делают селфи и по традиции прикасаются к груди, чтобы заполучить счастливую любовь.
Издание L’Arena отмечает, что дыра образовалась из‑за пота с рук прохожих. В 2014 году оригинальную статую, простоявшую во дворе более 40 лет, заменили на копию за 15 тыс. евро. В конце прошлого года директор школы в Тоскане назвал ритуал прикосновения к груди сексистским.
«Правильно ли продолжать разрешать туристам трогать грудь Джульетты? Или, возможно, было бы более уместно принять во внимание довод директора школы, который счел жест сексистским?», — написал местный журналист Энрико Ферро. Другие предлагают поставить статую повыше, а внизу установить почтовый ящик для «писем влюбленных».