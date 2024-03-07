Туристы протерли дыру в груди статуи Джульетты в Вероне, прикладывая руку ради счастливой любви

Издание L’Arena отмечает, что дыра образовалась из‑за пота с рук прохожих. В 2014 году оригинальную статую, простоявшую во дворе более 40 лет, заменили на копию за 15 тыс. евро. В конце прошлого года директор школы в Тоскане назвал ритуал прикосновения к груди сексистским.