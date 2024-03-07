В Атлантическом океане, у берегов Новой Англии, впервые за 200 лет увидели серого кита

Ее коллега Кейт Леммле добавила, что не сразу поверила в происходящее, «потому что это животное было тем, что не должно существовать в этих водах». «Мы смеялись, потому что это было так дико и захватывающе — увидеть животное, которое исчезло из Атлантики сотни лет назад!» — рассказала Леммле.