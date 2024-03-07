В Атлантическом океане, у берегов Новой Англии, впервые за 200 лет увидели серого кита

В Атлантическом океане, неподалеку от Новой Англии, впервые более чем за 200 лет увидели серого кита, который считался покинувшим эту часть мира. Об этом сообщил New England Aquarium.
Серые киты обитают в акватории Тихого океана, но за его пределы выходят крайне редко. Ученым удалось зафиксировать и задокументировать лишь пять таких случаев, притом так далеко в Северной Атлантике серых китов ранее не видели.
1 марта специалисты аквариума заметили серого кита в 48 километрах к югу от Нантакета. Животное неоднократно выныривало на поверхность, вероятно, для кормления. Ученые в течение 45 минут наблюдали за китом с воздуха.
«Я не хотела произносить вслух, что это за кит, потому что это казалось безумием», — призналась сотрудник аквариума Орла О’Брайен.
Ее коллега Кейт Леммле добавила, что не сразу поверила в происходящее, «потому что это животное было тем, что не должно существовать в этих водах». «Мы смеялись, потому что это было так дико и захватывающе — увидеть животное, которое исчезло из Атлантики сотни лет назад!» — рассказала Леммле.
Специалисты предполагают, что обнаруженный кит — то же млекопитающее, которое в конце 2023 года видели в районе Флориды. По мнению ученых, он оказался в водах Атлантики из‑за изменения климата.
Северо-западный проход между Атлантическим и Тихим океанами в последние годы регулярно освобождается ото льда летом. Это позволяет китам путешествовать по проливу, что было невозможно в XX веке.
«Эти встречи с серыми китами в Атлантике служат напоминанием о том, как быстро морские виды реагируют на изменение климата, если им предоставляется такая возможность», — отметила О’Брайен.