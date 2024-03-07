В сети появилась карта всех московских строек

В сети появилась интерактивная карта московских строек. Ее можно найти на портале «СтроимПросто» — сайте столичного Стройкомплекса.
На карте можно увидеть, где в данный момент в Москве возводятся различные здания, узнать больше о проектах и сроках их реализации. По сообщению издания «Москвич Mag», пока на карте есть не все стройки города.
Тем не менее создатели проекта надеются, что он будет полезен москвичам. На портале «СтроимПросто» доступна не только карта, но и другая информация для застройщиков и жителей города.
В частности, там можно узнать график работы Единого контактного центра, прочитать новости о развитии городов и проводимых конкурсах для архитекторов и воспользоваться калькулятором для планирования строительства.
Также сервис предлагает виртуальные туры по кварталам реновации, библиотеку семинаров за последние семь лет и коллекцию публикаций СМИ на тему строительства.