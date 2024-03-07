Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Балерину Илзе Лиепу, в прошлом артистку Большого театра, лишили гражданства Литвы. Об этом сообщило издание Delfi.
Такое решение приняла комиссия по делам гражданства 14 февраля. Поводом стала публичная поддержка танцовщицей политики российских властей. По мнению представителей Литвы, позиция Лиепы может представлять угрозу нацбезопасности.
Вопросы к Лиепе, как утверждается, возникли после интервью, в которых она высказывает симпатию президенту Владимиру Путину и якобы «открыто презирает западный мир и ценности».
Лиепа получила литовское гражданство в 2000 году «в порядке исключения». На протяжении более десяти лет она танцевала в дуэте с солистом литовского балета Пятрасом Скирмантасом.
Ранее Литва лишила приобретенного гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, бронзовую призерку чемпионата мира в танцах на льду. Она выступала вместе с литовским спортсменом Повиласом Ванагасом и представляла Литву на спортивных соревнованиях. Дробязко также замужем за Ванагасом.