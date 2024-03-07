Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Ранее Литва лишила приобретенного гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, бронзовую призерку чемпионата мира в танцах на льду. Она выступала вместе с литовским спортсменом Повиласом Ванагасом и представляла Литву на спортивных соревнованиях. Дробязко также замужем за Ванагасом.