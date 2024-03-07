Белла Рамзи и Гэри Олдман вошли в список номинантов на премию Королевского телевизионного общества

Среди претенденток на звание «Лучшей актрисы» — Сара Ланкашир из «Счастливой долины», а также Джоди Уиттакер и Тамара Лоуренс из сериала «Срок». Их коллега по шоу Белла Рамзи, известная по сериалу «The Last of Us», фигурирует в категории «Лучшая актриса второго плана».