Белла Рамзи и Гэри Олдман вошли в список номинантов на премию Королевского телевизионного общества

Королевское телевизионное общество опубликовало список номинантов на ежегодную премию в области ТВ, передает Variety.
В числе номинантов оказался Гэри Олдман — он фигурирует в категории «Лучший актер» за свою роль в сериале «Медленные лошади». За награду с ним поборются Кейн Робинсон («Главарь») и Тимоти Сполл («Шестая заповедь»).
Среди претенденток на звание «Лучшей актрисы» — Сара Ланкашир из «Счастливой долины», а также Джоди Уиттакер и Тамара Лоуренс из сериала «Срок». Их коллега по шоу Белла Рамзи, известная по сериалу «The Last of Us», фигурирует в категории «Лучшая актриса второго плана».
«2023-й стал выдающимся годом для британского телевидения. Номинации, анонсированные сегодня, лишь подчеркивают количество новаторских и выдающихся передач, которыми наслаждалась наша публика за последние 12 месяцев», — говорится в заявлении премии.
Церемония награждения состоится 26 марта в Лондоне. Ее ведущим станет комик Том Аллен. Полный список номинантов доступен здесь.