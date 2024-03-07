Белла Рамзи и Гэри Олдман вошли в список номинантов на премию Королевского телевизионного общества

Сегодня в 16:54
Фото: кадр из сериала «Срок»/BBC

Королевское телевизионное общество опубликовало список номинантов на ежегодную премию в области ТВ, передает Variety.

В числе номинантов оказался Гэри Олдман — он фигурирует в категории «Лучший актер» за свою роль в сериале «Медленные лошади». За награду с ним поборются Кейн Робинсон («Главарь») и Тимоти Сполл («Шестая заповедь»).

Среди претенденток на звание «Лучшей актрисы» — Сара Ланкашир из «Счастливой долины», а также Джоди Уиттакер и Тамара Лоуренс из сериала «Срок». Их коллега по шоу Белла Рамзи, известная по сериалу «The Last of Us», фигурирует в категории «Лучшая актриса второго плана».

«2023-й стал выдающимся годом для британского телевидения. Номинации, анонсированные сегодня, лишь подчеркивают количество новаторских и выдающихся передач, которыми наслаждалась наша публика за последние 12 месяцев», — говорится в заявлении премии.

Церемония награждения состоится 26 марта в Лондоне. Ее ведущим станет комик Том Аллен. Полный список номинантов доступен здесь.

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