Pornhub подал в суд на ЕС из‑за нового закона

Две крупнейшие порнокомпании Европы — Pornhub и XVideos — подали в суд на ЕС из‑за новых обязательств по закону о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщает Politico со ссылкой на судебные документы из двух источников.
По словам собеседников, Pornhub как крупная платформа с порноконтентом оспаривает влияние DSA. Вместе с XVideos она просит приостановить действие правила, которое требует от них создания подробной публичной библиотеки рекламы, размещаемой на их сайтах.
По закону они также должны бороться с нелегальным и вредным контентом, в том числе путем введения механизмов блокировки доступа детям. К 20 апреля порносайты должны представить подробные планы по ограничению распространения материалов с насилием в отношении женщин и несовершеннолетних.
В декабре 2023 года Еврокомиссия признала три порносайта крупнейшими онлайн-платформами по меркам DSA. Это Pornhub, XVideos и Stripchat (тоже судится), их в среднем ежемесячно посещают более 45 млн граждан из стран ЕС. За нарушение нового закона их могут оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота компании.
Ранее Pornhub заявлял, что каждый месяц его посещают 33 млн пользователей из ЕС. XVideos с опозданием отчитался о 160 млн посетителей из ЕС.