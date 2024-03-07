Pornhub подал в суд на ЕС из‑за нового закона

В декабре 2023 года Еврокомиссия признала три порносайта крупнейшими онлайн-платформами по меркам DSA. Это Pornhub, XVideos и Stripchat (тоже судится), их в среднем ежемесячно посещают более 45 млн граждан из стран ЕС. За нарушение нового закона их могут оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота компании.