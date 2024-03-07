Росстат заявил, что бедность в России достигла исторического минимума

По данным ведомства, число россиян, которых можно отнести к бедным, снизилось с 9,8% до 9,3% от всего населения страны и составило 13,5 млн. В 2022 году их было 14,3 млн — таким образом, по словам Росстата, за год из категории «официально бедных» вышли 800 тыс. человек.