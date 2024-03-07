Росстат заявил, что бедность в России достигла исторического минимума

По итогам 2023 года уровень бедности в России снизился до минимального показателя за всю историю. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на заявление Росстата.
По данным ведомства, число россиян, которых можно отнести к бедным, снизилось с 9,8% до 9,3% от всего населения страны и составило 13,5 млн. В 2022 году их было 14,3 млн — таким образом, по словам Росстата, за год из категории «официально бедных» вышли 800 тыс. человек.
Экономисты объяснили снижение уровня бедности ростом ВВП, повышением зарплат в условиях дефицита рабочей силы и выплатами семьям с детьми.
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отметили, что показатель социологического уровня бедности в России все еще высок. По его информации, около 30% россиян не хватает на еду или хватает только на еду, но не на одежду и обувь.
Для расчета уровня бедности Росстат использовал показатель стоимости потребительской корзины на человека за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции. Издание уточнило, что в 2023 году эта сумма в среднем составила 14,3 тыс. рублей в месяц.