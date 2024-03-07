В «Зарядье» распустились цветы, созданные генеративной графикой

В московском парке «Зарядье» представили цифровую инсталляцию «Соцветья». Об этом «Афише Daily» рассказали в городском Комитете по туризму, при поддержке которого создан арт-объект.
«Соцветья» отображаются на медиафасаде информационного центра «Зарядья». Каждый бутон создается генеративной графикой и представляет собой уникальное произведение искусства. Автор работы Дарья Захарова хотела совместить эстетику с математическими функциями.
«Я сама не рисую в традиционном понимании, но у меня хорошо развиты логика и эстетическое восприятие. Цветы, представленные на инсталляции, созданы математическими формулами, а цифровой сад представляет собой место чудес, где существует волшебный тринадцатый час», — пояснила она.
Инсталляцию представили в парке вечером 6 марта. На премьере вместе с Захаровой присутствовала основательница галереи Masters Digital Полина Бондарева, которая тоже участвовала в проекте. Бондарева называет «Соцветья» примером интеграции медиаискусства в общественные пространства, которому могут последовать в регионах.
Посмотреть «Соцветья» можно до 10 марта в вечернее и ночное время — с 20.00 до 08.00.
Работа Дарьи Захаровой продолжает серию культурных проектов в «Зарядье». В прошлом году медиакупол украшала инсталляция «Бесконечное настоящее» художницы Анастасии Скабелкиной.