В «Зарядье» распустились цветы, созданные генеративной графикой

«Я сама не рисую в традиционном понимании, но у меня хорошо развиты логика и эстетическое восприятие. Цветы, представленные на инсталляции, созданы математическими формулами, а цифровой сад представляет собой место чудес, где существует волшебный тринадцатый час», — пояснила она.