Юрий Стоянов сыграет пенсионера, погружающегося в даркнет, в новом сериале «Мамонты»

«„Мамонты“ — это история про хорошего человека и про то, что его нельзя обижать. Люди продолжают попадаться на уловку киберпреступников, потому что мошенники эксплуатируют человеческое доверие. А пожилые люди в силу своей незащищенности или одиночества — очень доверчивые и отзывчивые на желание им помочь. Это значительно страшнее, чем отнять кошелек на улице», — отметил Юрий Стоянов, исполнитель главной роли.