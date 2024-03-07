Юрий Стоянов сыграет пенсионера, погружающегося в даркнет, в новом сериале «Мамонты»

Okko приступил к съемкам комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым, Марьяной Спивак и Лизой Ищенко. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
В режиссерском кресле Михаил Чистов, который написал сценарий вместе с Яной Прокопенко и Ольгой Вольпиной («257 причин, чтобы жить», «Корни», «Физрук»). С режиссурой помогает Иван Соснин («Далекие близкие», «Иваново счастье», «Юг»), снявший пилотный эпизод сериала.
В центре сюжета 12-серийного шоу — пенсионер Николай Николаевич, который продает квартиру и перебирается к дочери в Новую Москву. Пожить у дочки он планирует временно, пока не найдет новое жилье, но пенсионера обманывает мошенник, который снимает с его карты все деньги от продажи недвижимости.
Не найдя помощи в полиции, герой берется за расследование самостоятельно. Ему, «технологическому мамонту», помогает продвинутая внучка, с которой они осваивают даркнет и окунаются в мир киберпреступности.
«„Мамонты“ — это история про хорошего человека и про то, что его нельзя обижать. Люди продолжают попадаться на уловку киберпреступников, потому что мошенники эксплуатируют человеческое доверие. А пожилые люди в силу своей незащищенности или одиночества — очень доверчивые и отзывчивые на желание им помочь. Это значительно страшнее, чем отнять кошелек на улице», — отметил Юрий Стоянов, исполнитель главной роли.
Создатель сериала Михаил Чистов говорит, что для него «Мамонты» — это про эмпатию и ее дефицит сегодня. «Когда мы только планировали написать эту историю, мы, вместе с моими соавторами Яной и Олей, решили для себя, что это будет манифест нашего поколения — поколения миллениалов по отношению к старшему поколению», — пояснил он.
Для Чистова проект будет режиссерским дебютом. Ранее он работал одним из сценаристов сериалов «Физрук» и «257 причин, чтобы жить», а также продюсировал «Корни».
Пилотный эпизод «Мамонтов» показали на V фестивале сериалов «Пилот», где он победил в зрительской категории и номинации «Выбор прессы».