NUUM запустила челлендж, победитель которого встретится с актером Славой Копейкиным

Чтобы выиграть встречу с Копейкиным, нужно записать ролик о переменах в жизни с наступлением весны и выложить на платформу с хэштегом #весеннийNUUM. Посвятить видео можно чему угодно — от обзоров косметики до скетчей о замене резины на автомобиле.