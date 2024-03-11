NUUM запустила челлендж, победитель которого встретится с актером Славой Копейкиным

Видеоплатформа NUUM запустила приуроченный к 8 Марта челлендж, победитель которого сможет встретиться актером «Слова пацана» Славой Копейкиным. Конкурс начался 8 марта и продлится до 22 марта.
Чтобы выиграть встречу с Копейкиным, нужно записать ролик о переменах в жизни с наступлением весны и выложить на платформу с хэштегом #весеннийNUUM. Посвятить видео можно чему угодно — от обзоров косметики до скетчей о замене резины на автомобиле.
«Мне кажется важным дать возможность начинающим ребятам улучшить свои показатели и помочь им в становлении медийными лицами. Я и сам сейчас стараюсь активно заниматься своими социальными сетями», — поделился Копейкин. С ним победитель снимет совместные ролики.
Лучшие видео выберут эксперты платформы и сам Копейкин. Авторы топ-10 попадут на главную страницу NUUM и смогут присоединиться к команде контентмейкеров платформы. Результаты челленджа объявят в ее телеграм-канале.