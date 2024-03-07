Эрин Мориарти и Саша Калле снимутся в фильме «Lips like Sugar» с Вуди Харрельсоном и Оуэном Уилсоном

Эрин Мориарти («Пацаны», «Настоящий детектив»), Джульетт Льюис («Шершни»), Саша Калле («Флэш») и Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь») присоединились к актерскому составу нео-нуарного триллера «Lips like sugar», передает Deadline.
Ранее стало известно об участии в фильме Вуди Харрельсона («Настоящий детектив», «Добро пожаловать в Zомбилэнд») и Оуэна Уилсона («Полночь в Париже», «Семейка Тененбаум»). События ленты разворачиваются на фоне летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Детективы Джон Карр и Фил Харрис расследуют дело о возможном серийном убийце в то время, как полиция и власти требуют, чтобы все жертвы предполагаемого маньяка объявлялись пропавшими без вести, пока из города не уедет международная пресса.
Вскоре герои знакомятся с двумя девушками, приехавшими в город в погоне за голливудской мечтой. Когда одна из них пропадает, детективы понимают, что времени у них осталось совсем немного.
Режиссером проекта выступит Брантли Гутьеррес, снимавший клипы для Пола Маккартни, Diplo, Тома Петти и Arcade Fire. Участник последних — Уилл Батлер — займется написанием саундтрека к ленте. Съемки триллера стартуют в марте 2024-го.