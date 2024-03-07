В Ленобласти детеныша нерпы нашли в коробке у местного кафе

Как отмечает «Подъем», что стало с мамой малыша, неизвестно. Как объяснили изданию специалисты, обычно на льду озера должен быть слой снега около метра, в котором самка выкапывает нору и около двух месяцев держит малыша там. Однако в этом году снега на льду нет, поэтому детеныши располагаются прямо на нем и могут уползти. Самку могли испугать.