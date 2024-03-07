В Ленобласти детеныша нерпы нашли в коробке у местного кафе

В поселке Ладожское Озеро Ленинградской области нашли детеныша нерпы. Его подбросили к дверям местного кафе. Об этом рассказал телеграм-канал «Водоканал Санкт-Петербурга».
По информации издания «Подъем», животное подобрал местный рыбак и принес его к прибрежному кафе. Детеныш, оказавшийся самкой, сейчас находится в центре «Фонда друзей балтийской нерпы».
«Это самый маленький пациент, который когда‑либо к нам поступал. У нее голые десны, зубов нет, это очень сложный для нас пациент. Пока мы не даем гарантий, что все будет хорошо, но очень стараемся», — прокомментировала научный сотрудник фонда Елена Андреевская.
По ее словам, нерпенка кормят через зонд «рыбным смузи» — филе сельди, рыбьим жиром и раствором для поддержания водно-электролитного баланса.
«У нее очень большая потребность в игре, в общении с самкой, в сосании. Мы, к сожалению, эти потребности удовлетворить не можем, потому что если мы это будем делать, она потом не выживет в дикой природе. Это одна из трудностей, конечно», — добавила Елена Андреевская.
Как отмечает «Подъем», что стало с мамой малыша, неизвестно. Как объяснили изданию специалисты, обычно на льду озера должен быть слой снега около метра, в котором самка выкапывает нору и около двух месяцев держит малыша там. Однако в этом году снега на льду нет, поэтому детеныши располагаются прямо на нем и могут уползти. Самку могли испугать.