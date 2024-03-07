Британец нашел полного тезку-двойника в полете в Таиланд. Теперь они хорошие друзья

Когда мужчины сели в самолет, они оказались на соседних местах и болтали на протяжении 11-часового перелета. Во время разговора они поняли, что похожи не только именами и внешностью — у обоих по четыре ребенка, оба одиноки (хотя один никогда не был женат, а второй разведен).