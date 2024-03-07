Британец нашел полного тезку-двойника в полете в Таиланд. Теперь они хорошие друзья

58-летний водитель автобуса Марк Гарланд встретил на рейсе из Лондона в Бангкок своего полного тезку, с которым они оказались похожи и внешне. Об этом сообщает New York Post.
Во время регистрации на рейс в аэропорту мужчине заявили, что он уже якобы зарегистрирован. Ему пришлось простоять у стойки 40 минут, пока сотрудники авиакомпании пытались решить проблему.
В итоге Гарланда все же повели к выходу на посадку, чтобы выяснить, в чем дело. Там он впервые и встретил своего двойника — 62-летнего строителя с похожими чертами лица и такой же лысиной, но ростом чуть ниже.
Мужчина показал ему свой паспорт, чтобы доказать, что это он Марк Гарланд. Когда двойник показал ему имя в паспорте в ответ, они рассмеялись. Затем они в шутку начали обвинять друг друга — каждый говорил, что собеседник создал ему много проблем.
«Я был шокирован тем, насколько это странно, — сказал Гарланд-водитель. — Люди говорили, что мы можем быть братьями». «Я подошел и увидел парня, который выглядит, как я, но немного крупнее», — добавил Гарланд-строитель. «Я выгляжу лучше», — пошутил он.
Когда мужчины сели в самолет, они оказались на соседних местах и болтали на протяжении 11-часового перелета. Во время разговора они поняли, что похожи не только именами и внешностью — у обоих по четыре ребенка, оба одиноки (хотя один никогда не был женат, а второй разведен).
Мужчины живут в 15 минутах пути друг от друга и раньше неосознанно пересекались. Марк-строитель пользовался автобусом, который водит его двойник, у них есть оказался общий приятель. Оба мужчины питают страсть к Таиланду — Гарланд-старший был там 83 раза, Гарланд-младший — 13.
К концу перелета пара стала столь неразлучной, что один из мужчин (строитель) вздремнул у другого на плече. «Я обрел друга на всю жизнь», — признался вздремнувший Гарланд.