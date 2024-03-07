Лора Хэрриер сыграет в байопике о Майкле Джексоне

В начале карьеры группы Сюзанн занималась оформлением их костюмов, а позже сыграла ключевую роль в появлении коллектива на телевидении. Пасс тесно работала с Майклом Джексоном с самого его детства, став его учителем и наставником в музыкальной индустрии.