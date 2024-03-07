Лора Хэрриер сыграет в байопике о Майкле Джексоне

Американская актриса Лора Хэрриер, известная по фильмам «Черный клановец» и «Человек-паук: Возвращение домой», примет участие в предстоящем байопике о Майкле Джексоне «Майкл» от режиссера Антуана Фукуа, сообщает Variety.
В биографической драме студии Lionsgate артистка сыграет предпринимательницу Сюзанн Де Пасс, ставшую одной из первых женщин-топ-менеджеров в музыкальной индустрии. Пасс работала ассистенткой Берри Горди, основателя Motown Records. Именно она убедила продюсера взять на свой лейбл The Jackson 5.
В начале карьеры группы Сюзанн занималась оформлением их костюмов, а позже сыграла ключевую роль в появлении коллектива на телевидении. Пасс тесно работала с Майклом Джексоном с самого его детства, став его учителем и наставником в музыкальной индустрии.
Лора Хэрриер получила первую популярность благодаря фильмам «Одна жизнь, чтобы жить» (2013), «Последние пять лет» (2014) и «Смелость сказать правду» (2016). В 2017 году она исполнила роль Лиз в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», а спустя год — в комедии Спайка Ли «Черный клановец».
Самого короля поп-музыки в предстоящем фильме сыграет его племянник Джафар. Появление в картине станет для него дебютной ролью. Самую молодую версию Джексона исполнит 9-летний на момент съемок Джулиано Крю Вальди. Главу семейства сыграет Колман Доминго, а его жену — Ниа Лонг. Премьера байопика намечена на 18 апреля 2025 года.