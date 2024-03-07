В соцсети X могут скрыть количество лайков и репостов

В соцсети X (экс-твиттер) могут скрыть количество лайков и репостов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Илона Маска.
По мнению владельца сети, эта информация визуально засоряет контент. Бизнесмен заявил об этом на конференции Моргана Стенли.
Кроме того, Маск рассказал, что вскоре для Х могут одобрить лицензию на денежные переводы в Нью-Йорке и Калифорнии. Ранее несколько других штатов уже выдали лицензию компании.
Reuters уточняет, что для введения денежных переводов через свою платформу на территории США компании нужно получить разрешение на это во всех американских штатах.