Дэвид Кастанеда сыграет в «Балерине» — спин-оффе «Джона Уика»

Сегодня в 02:30
Кадр: SensaCine/YouTube

Звезда сериала «Академия „Амбрелла“» Дэвид Кастанеда и актриса Шэрон Дункан-Брюстер («Половое воспитание») снимутся в «Балерине» — спин-оффе франшизы «Джон Уик». Об этом сообщил Deadline.

Проект выпустит студия Lionsgate. Фильм расскажет о молодой женщине-наемнице, воспитанной в традициях русских цыган. По сюжету она задумает отомстить людям, убившим ее семью.

Над «Балериной» работают Чад Стахельски и Лен Вайзман. Сценарий картины написал Шэй Хаттен. В актерский состав вошли Анджелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Лэнс Реддик, Каталина Сандрино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн и Киану Ривз.

Продюсерами ленты выступили Бэщил Иваник и Эрика Ли из Thunder Road, а также Стахельски из 87Eleven. В прокат «Балерина» выйдет 6 июня 2025 года.

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