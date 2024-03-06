Звезда сериала «Академия „Амбрелла“» Дэвид Кастанеда и актриса Шэрон Дункан-Брюстер («Половое воспитание») снимутся в «Балерине» — спин-оффе франшизы «Джон Уик». Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит студия Lionsgate. Фильм расскажет о молодой женщине-наемнице, воспитанной в традициях русских цыган. По сюжету она задумает отомстить людям, убившим ее семью.
Над «Балериной» работают Чад Стахельски и Лен Вайзман. Сценарий картины написал Шэй Хаттен. В актерский состав вошли Анджелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Лэнс Реддик, Каталина Сандрино Морено, Норман Ридус, Иэн Макшейн и Киану Ривз.
Продюсерами ленты выступили Бэщил Иваник и Эрика Ли из Thunder Road, а также Стахельски из 87Eleven. В прокат «Балерина» выйдет 6 июня 2025 года.