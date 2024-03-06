Британский актер Энтони Хопкинс, известный по фильмам «Отец» и «Молчание ягнят», снимется в фильме «Глаза деревьев» — экранизации «Острова доктора Моро» Герберта Уэллса. Об этом сообщил Deadline.
Режиссером картины станет Тимоти Вудворд-младший, снявший хоррор «Проклятие Лауры: Завещание» и триллер «Американское насилие». Хопкинс сыграет генетика, исследования которого перестало финансировать правительство.
Это произошло, когда у одного из его подопытных появились приступы агрессии. После этого ученый оказался в изоляции, а два кинематографиста отправились в путешествие в поисках открытий — и столкнулись с угрозой для всего человечества.
Сценарий «Глаз на деревьях» написали Б. Харрисон Смит и Майкл Мэннинг. Продюсерами картины стали Артиша Манн-Купер, Деймон Хиллин, Саша Йелаун и Лэндон Б. Горман. Кастинг-директором будет Джереми О’Киф.
Оригинальный роман «Остров доктора Моро» появилось в 1896 году. Научно-фантастическое произведение легло в основу нескольких фильмов, в том числе «Острова потерянных душ» 1932 года и «Острова доктора Моро» 1977 года.
Самой известной экранизацией стала лента «Остро доктора Моро» 1996 года с Марлоном Брандо и Вэлом Килмером. Ее режиссерами выступили Джон Франкенхаймер и Ричард Стэнли. Фильм собрал более 49 млн долларов в прокате.