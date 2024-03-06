Netflix продлил сериал «Аватар: Легенда об Аанге» на два сезона. Они станут заключительными

Netflix продлил сериал «Аватар: Легенда об Аанге» на второй и третий сезоны, которые станут заключительными. Об этом сообщает Variety.
Сериал получит ту же структуру, что и одноименная анимационная версия, которая выходила на Nickelodeon с 2005 по 2008 год.
Первый сезон «Аватара» от Netflix увидел свет в феврале 2023 года. Он получил смешанные оценки от критиков (56 баллов из 100 на Metacritic) и зрителей (7,4 балла из 10 на IMDb).
Сериал рассказывает об Аанге — последнем выжившем представителе племени магов воздуха. Он готовится стать аватаром после того, как его обнаружили замороженным в глыбе льда. Аангу предстоит изучить и освоить все четыре стихии — воздух, воду, землю и огонь, — чтобы победить повелителя Озая. А помогают ему в этом новые друзья Катара и Сокка.
Аанга сыграл Гордон Кормье, Катару — Киавентио Тарбелл, Сокку — Иэн Аусли, а принца Зуко — Даллас Лю. Шоураннером стал Альберт Ким, работавший над сериалами «Сонная лощина» и «Пантеон».