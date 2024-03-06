Netflix продлил сериал «Аватар: Легенда об Аанге» на два сезона. Они станут заключительными

Сериал рассказывает об Аанге — последнем выжившем представителе племени магов воздуха. Он готовится стать аватаром после того, как его обнаружили замороженным в глыбе льда. Аангу предстоит изучить и освоить все четыре стихии — воздух, воду, землю и огонь, — чтобы победить повелителя Озая. А помогают ему в этом новые друзья Катара и Сокка.