Документальный сериал о Романе Костомарове выйдет в онлайн-кинотеатре Wink

Документальный сериал «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink. Об этом сообщила «Российская газета».
Посмотреть киноверсию проекта можно будет в прокате. Он стартует 9 марта. Лента расскажет о тяжелой болезни прославленного фигуриста и его восстановлении после ампутации обеих ног, кисти и нескольких пальцев.
Над картиной работали в течение полугода. Съемки вели в больнице в Коммунарке, где олимпийский чемпион провел 175 дней, дома у Костомарова и его жены Оксаны Домниной и даже в Большом театре.
«Это должно было быть кино про Рому — про героя, про спортсмена, про человека, который все преодолел. Но получилась, как мне кажется, более широкая картина. В первую очередь эта картина про семью», — отметил продюсер Максим Алланазаров.
Он отметил, что лента посвящена в том числе «героям-врачам, которые вытаскивали Рому практически с того света». «И, конечно, это картина про то, что есть в нашей жизни что‑то более ценное, чем деньги», — добавил Алланазаров.
Сам Костомаров рассказал, что фильм получился очень трогательным, и посоветовал зрителям брать на просмотр носовые платки. На пресс-конференции по случаю выхода проекта он поделился ощущениями от возвращения на лед.
«Лед был очень скользкий, не такой, как раньше. Я не мог выйти сам. Максим Ставиский и Илья Авербух поддерживали меня с двух сторон. Я не мог понять, где это чувство, которое было раньше. Это очень тонкое ощущение, которое я не почувствовал, лившись своих главных частей — ног, ступней, которыми ты чувствуешь ребра, зубец, пятку», — рассказал спортсмен.