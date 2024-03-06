Документальный сериал о Романе Костомарове выйдет в онлайн-кинотеатре Wink

«Лед был очень скользкий, не такой, как раньше. Я не мог выйти сам. Максим Ставиский и Илья Авербух поддерживали меня с двух сторон. Я не мог понять, где это чувство, которое было раньше. Это очень тонкое ощущение, которое я не почувствовал, лившись своих главных частей — ног, ступней, которыми ты чувствуешь ребра, зубец, пятку», — рассказал спортсмен.