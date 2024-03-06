Челябинец сломал глазницы экс-жене и получил штраф в 5000 рублей. На суд он принес медали с СВО

Сам Константин ни нападение на экс-жену, ни мягкий приговор не комментирует. За последние несколько месяцев он пожаловался на Татьяну в полицию из‑за якобы побоев и пропажи вещей. Татьяна, в свою очередь, сообщила правоохранителям об угрозах со стороны бывшего супруга. Он обещает выбросить мать своих детей из окна, а ее нового возлюбленного отправить в тюрьму, если женщина попытается оспорить решение суда. Татьяна, тем не менее, планирует это сделать.