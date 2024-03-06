Челябинец сломал глазницы экс-жене и получил штраф в 5000 рублей. На суд он принес медали с СВО

В Челябинске мужчина, участвовавший в военной операции на территории Украины, напал на бывшую жену и жестоко избил ее. Она обратилась в суд, но тот вынес агрессору мягкое наказание — штраф в 5000 рублей. Это случилось после того, как подсудимый принес на слушание награды за боевую деятельность, рассказал 74.ru.
Военный по имени Константин атаковал экс-супругу Татьяну в октябре 2022 года. Он поссорился с ней по телефону, а затем зашел к женщине домой, приведя из школы дочь. Предположительно мужчина приревновал бывшую жену к новому партнеру, с которым ранее уже пытался «поговорить по-мужски».
«Я открыла входную дверь, он залетел и нанес несколько ударов в живот в коридоре. Потом как‑то мы оказались в зале (этого я уже не помню), и он начал там колошматить кулаками по лицу, а я лицо закрыла ладошками и просила: „Хватит, хватит“», — вспомнила пострадавшая.
Она призналась, что испытывала «боль адскую» и «как мячик летала» по комнате. По словам Татьяны, экс-муж не только бил ее и хватал за волосы, но и угрожал пистолетом. «Он мне им зуб сколол: „Завалю сейчас тебя“. После этого удара, видимо, я сознание потеряла», — рассказала женщина.
Татьяна добавила, что Константин продолжал ее пинать даже тогда, когда она потеряла сознание. К такому выводу женщина пришла, поскольку тело у нее «было черное, в синяках». Дочь пары во время нападения находилась в квартире: девочка испугалась и спряталась в туалете.
«Когда очнулась, я поняла, что не могу открыть глаза. Я открываю их, а они не открываются. Начинаю трогать лицо, а там все затекло», — поделилась Татьяна.
Женщина рассказала, как искала ключи от квартиры, которые забрал бывший муж, а потом принялась вслепую пытаться нащупать на полу телефон. Ни то, ни другое у матери троих детей найти не получилось. В результате Татьяна нащупала на полке планшет, который накануне спрятала от младшей дочери.
«Тыкалась, тыкалась в него пальцами и услышала, что звоню куда‑то. Трубку взяла моя мама. Естественно, я в слезы. Говорю ей: „Я ничего не вижу, приезжай“, а у нее ключи есть от моей квартиры. Мама позвонила моей знакомой, и они вместе приехали, открыли меня и вызвали скорую», — заявила она.
В больнице выяснилось, что Константин сломал Татьяне кости, окружающие глазницы, — и не просто сломал, а раздробил. Женщине потребовалось хирургическое вмешательство и имплантация титановой пластины.
«Мне несколько дней уколы ставили, чтобы спали отеки, и говорили: „Не плачьте, надо, чтобы отеки спали. Вам нужно срочно операцию делать, пока последствия не начались“», — вспомнила Татьяна.
Спустя две недели после нападения Татьяна смогла вернуться домой. Детей на время лечения Константин забрал к себе. По словам Татьяны, старшие дети поначалу не хотели к ней возвращаться. Дочь призналась, что ее обещали избить так же, как мать, если она вернется домой.
Татьяна добилась возбуждения уголовного дела против экс-супруга. Осенью 2023 года мировой суд Курчатовского района прекратил его. С Константина потребовали только небольшую компенсацию. При этом на заседании суда мужчина появился с медалями, полученными во время СВО, и благодарственными письмами от ЧВК «Вагнер».
По мнению Татьяны, именно сотрудничество с частной военной компанией повлияло на решение суда. «Заключен действующий контракт с ЧВК „Вагнер“, следовательно, он занят общественно полезным трудом», — пояснила Татьяна.
Женщина опасается, что бывший муж вновь нападет на нее. «Он же мне писал, когда я в больнице лежала: „Это цветочки. Подожди, что еще будет“», — отмечает она.
Сам Константин ни нападение на экс-жену, ни мягкий приговор не комментирует. За последние несколько месяцев он пожаловался на Татьяну в полицию из‑за якобы побоев и пропажи вещей. Татьяна, в свою очередь, сообщила правоохранителям об угрозах со стороны бывшего супруга. Он обещает выбросить мать своих детей из окна, а ее нового возлюбленного отправить в тюрьму, если женщина попытается оспорить решение суда. Татьяна, тем не менее, планирует это сделать.