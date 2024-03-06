Колман Доминго выступает в тюремном театре в трейлере «Синг-Синг»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Синг-Синг», рассказывающего историю тюремного театра, вошедшего в программу реабилитации заключенных американской тюрьмы Синг-Синг.
В центре истории окажется Джон Уитфилд, приговоренный к пожизненному заключению. Мужчина просит о сокращении срока до 25 лет и одновременно с этим участвует в театральной программе по реабилитации осужденных.
«Эта программа была создана, чтобы помочь людям наладить контакт с их чувствами и получить некоторое внимание от других. И это превратилось во что‑то чудесное», — рассказывает Джон о проекте в трейлере.
Главную роль в картине исполнил Колман Доминго, известный по «Эйфории», «Больнице Никербокер», «Растину» и «Цвету пурпурному». Также в фильме снялись Пол Раси, Кларенс Маклин и Шон Сан Хосе.
В «Синг-Синг» приняли участие в том числе актеры, которые были в прошлом заключенными. Режиссером ленты выступил Грег Куидар («Транс-Пекос»). Премьера фильма запланирована на июль.