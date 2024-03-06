Женщины в леопардовой одежде смогут бесплатно сходить в Московский зоопарк

«Март — это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Дальневосточных леопардов осталось не более 120 в дикой природе, амурских тигров около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день, замаскировавшись под них», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.