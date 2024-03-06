Женщины в леопардовой одежде смогут бесплатно сходить в Московский зоопарк

8–10 марта женщин в леопардовой одежде будут бесплатно пускать в Московский зоопарк. Об этом «Афише Daily» рассказали в его пресс-службе.
Для участия в акции посетительницам нужно надеть минимум два крупных пятнистых предмета одежды. Это куртки, пальто, брюки, юбки, шапки или шарф. В случае с «леопардовым» комбинезоном или кигуруми хватит и одного этого предмета. «Если вы целиком выглядите как леопард — вы точно наш посетитель», — отметили в зоопарке.
«Март — это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Дальневосточных леопардов осталось не более 120 в дикой природе, амурских тигров около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день, замаскировавшись под них», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Из крупных кошачьих в Московском зоопарке живут леопард Мизер, семейство рысей, пума Габриэль, тигр Степан, группы львов, дальневосточная лесная кошка, камышовый кот Заури и манул Тимофей.