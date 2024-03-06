Российского шахматиста Гарри Каспарова* внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом стало известно из базы данных Росфинмониторинга.
В связи с чем Каспаров попал в перечень ведомства, неизвестно. Согласно российскому законодательству, в реестр включают людей, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской или террористической деятельности.
Рядом с именем Каспарова в реестре стоит звездочка, что указывает на то, что против него возбудили дело по одной из террористических статей. Какой именно — неясно.
Ранее, в мае 2022 года, Минюст внес Каспарова в перечень иностранных агентов. После этого гроссмейстер несколько раз получал штраф за нарушение порядка деятельности иноагента.
Гарри Каспаров — чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, обладатель 11 шахматных «Оскаров».
* Гарри Каспаров внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.