Шахматиста Гарри Каспарова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Сегодня в 18:01
Фото: из соцсетей Гарри Каспарова*

Российского шахматиста Гарри Каспарова* внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом стало известно из базы данных Росфинмониторинга.

В связи с чем Каспаров попал в перечень ведомства, неизвестно. Согласно российскому законодательству, в реестр включают людей, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской или террористической деятельности.

Рядом с именем Каспарова в реестре стоит звездочка, что указывает на то, что против него возбудили дело по одной из террористических статей. Какой именно — неясно.

Ранее, в мае 2022 года, Минюст внес Каспарова в перечень иностранных агентов. После этого гроссмейстер несколько раз получал штраф за нарушение порядка деятельности иноагента.

Гарри Каспаров — чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, обладатель 11 шахматных «Оскаров».

* Гарри Каспаров внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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