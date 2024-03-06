Вышел ранее неизданный роман Габриеля Гарсии Маркеса

Действие романа происходит на маленьком острове в Карибском море, где хижины местных жителей соседствуют с роскошными прибрежными отелями. По сюжету главная героиня снимает номер в островной гостинице с видом на голубую лагуну. Днем она посещает могилу матери на вершине холма, а ночью развлекается в баре. Несмотря на то, что она давно и счастливо замужем, каждый год в августе девушка переправляется на пароме на остров, чтобы провести ночь со случайным знакомым.