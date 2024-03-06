Вышел ранее неизданный роман Габриеля Гарсии Маркеса

В России выпустили ранее неизданный роман Габриеля Гарсии Маркеса «Увидимся в августе», над которым писатель работал перед смертью. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на сервис «Букмейт».
Маркес написал роман в последние годы жизни. По задумке, сюжет должен был объединить несколько историй любви. Когда здоровье писателя ухудшилось, он понял, что не сможет в полной мере посвятить себя работе над книгой, и отказался от ее публикации.
Спустя 10 лет после смерти писателя его сыновья Родриго и Гонсало Гарсия Барча перечитали текст и решили опубликовать последний роман отца. «Нет ничего, что помешало бы читателю насладиться любимыми чертами прозы Габо: неудержимой фантазией, поэтичностью языка, увлекательностью повествования, глубоким пониманием человеческой природы и сочувствием к переживаниям и злоключениям человека, особенно в любви. Любовь — возможно, главная тема всего его творчества», — заявили сыновья Маркеса.
Действие романа происходит на маленьком острове в Карибском море, где хижины местных жителей соседствуют с роскошными прибрежными отелями. По сюжету главная героиня снимает номер в островной гостинице с видом на голубую лагуну. Днем она посещает могилу матери на вершине холма, а ночью развлекается в баре. Несмотря на то, что она давно и счастливо замужем, каждый год в августе девушка переправляется на пароме на остров, чтобы провести ночь со случайным знакомым.
Габриель Гарсия Маркес скончался в Мехико 17 апреля 2014 года. Причиной смерти 87-летнего писателя стали почечная недостаточность и респираторное заболевание. В конце 80-х он перенес рак легких, спустя 10 лет болезнь вернулась.
В 1982 году Маркес удостоился Нобелевской премии по литературе. Среди знаковых романов писателя — «Сто лет одиночества», «Любовь во время холеры», «Осень патриарха» и «Проклятое время».