В Кремле заявили, что российская демократия самая лучшая

Сегодня в 15:46
Фото: Kremlin.ru

Российская демократия самая лучшая, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

«Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждение о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия — самая лучшая, и мы будем строить ее дальше», — цитируют его слова «Ведомости».

По словам представителя Кремля, Россия всегда будет открытой к странам, которые готовы к равноправным отношениям, и не собирается становиться закрытым государством.

Песков заявил, что большинство стран хотят нормальных отношений и Россия не будет ждать, когда оставшееся меньшинство изменит свою позицию. Он отметил, что у РФ могут быть проблемы с режимами и политиками, но людей она любит изо всех стран мира.

Говоря о возможности применения ядерного оружия, пресс-секретарь президента заявил, что это последнее «прощальное средство», которое используют, лишь когда «что‑то будет угрожать нашему существованию». Песков также предостерег от «рутинизации» этой темы.

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