РБК: большинство женщин в России работают в отраслях с низкими зарплатами

Женщины в России в основном работают в отраслях с низкими зарплатами — образовании, медицине, гостиничном бизнесе и культуре. Об этом рассказал РБК со ссылкой на доклад Счетной палаты, посвященный анализу мер госполитики в вопросе поддержки женщин.
По информации ведомства, женщины, как правило, заняты в отраслях с более низкой оплатой труда. При этом чаще всего женщины занимаются «социальной и общественно значимой» работой.
Например, процент женщин в сфере образования составил 82,4, здравоохранения и социальных услуг — около 80%, а гостиничной деятельности — 73,5%.
Женщины также составляют большинство в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений (65,7%) и торговле (61,6%). Средняя зарплата женщин в этих отраслях — от 40 тыс. рублей до 61 тыс. рублей.
Меньше всего женщин работают в строительстве (12,2%) и добыче полезных ископаемых (16,8%). В сфере информационных технологий и связи доля сотрудников-женщин составляет примерно треть. При этом среди таких профессий характерен самый высокий уровень средней заработной платы у женщин — 85 тыс. рублей.
Научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская считает, что гендерная сегрегация отчасти объясняется стереотипными установками о том, какие профессии больше подходят мужчинам и женщинам. Так, многие считают, что женщины более склонны к проявлению заботы и поэтому больше подходят для таких профессий, как медсестра или социальный работник. В то же время все еще сохраняется стереотип, что мужчины более склонны к руководящим должностям.