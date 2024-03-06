РБК: большинство женщин в России работают в отраслях с низкими зарплатами

Научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская считает, что гендерная сегрегация отчасти объясняется стереотипными установками о том, какие профессии больше подходят мужчинам и женщинам. Так, многие считают, что женщины более склонны к проявлению заботы и поэтому больше подходят для таких профессий, как медсестра или социальный работник. В то же время все еще сохраняется стереотип, что мужчины более склонны к руководящим должностям.