«Дзен» и «ТыНеОдна» запустили проект «Счастье быть собой» о взаимопомощи женщин

В преддверии Международного женского дня онлайн-платформа «Дзен» и сеть взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» запустили программу «Счастье быть собой» о принципах здоровых, безопасных и экологичных отношений.
В проекте приняли участие психологи, общественные деятели и журналисты. В своих материалах эксперты рассказывают о том, как женщины могут преодолеть современные трудности — и внутренние, и внешние. Специалисты «ТыНеОдна» и приглашенные психологи объясняют, как распознать манипуляции и признаки абьюза в отношениях, и советуют, как справиться с тревожностью.
На странице проекта можно найти реальные истории женщин, которые смогли вновь обрести счастье после пережитого насилия. Авторы называют акцию «историей о победе над страхом и поиске внутренней опоры», а также о «поддержке и борьбе с одиночеством».
К проекту также присоединилась соосновательница сети студий мини-тату VivoTattoo Маша Виво. Она создала эскизы татуировок, вдохновленные историями героинь материалов. Сделать тату сможет любая желающая в студиях VivoTattoo в Москве и Петербурге.
Там же будут доступны наборы переводных эскизов, доходы от продаж которых перечислят проекту «ТыНеОдна» для оказания психологической и юридической помощи женщинам.