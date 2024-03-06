«Дзен» и «ТыНеОдна» запустили проект «Счастье быть собой» о взаимопомощи женщин

В проекте приняли участие психологи, общественные деятели и журналисты. В своих материалах эксперты рассказывают о том, как женщины могут преодолеть современные трудности — и внутренние, и внешние. Специалисты «ТыНеОдна» и приглашенные психологи объясняют, как распознать манипуляции и признаки абьюза в отношениях, и советуют, как справиться с тревожностью.