CBS работает над спин-оффом «Детства Шелдона»

Сегодня в 13:05
Изображение: кадр из сериала «Детство Шелдона»/CBS

Актеры Монтана Джордан и Эмили Осмент вернутся к ролям Джорджа и Мэнди в новом спин-оффе сериала «Детство Шелдона», передает Variety. Премьера шоу состоится в 2024-м или в 2025 году.

В отличие от своего предшественника новый проект будут снимать на несколько камер. Создателями сериала выступят Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холланд, работавшие над «Детством Шелдона», а также оригинальным сериалом «Теория большого взрыва».

«Для нас было честью провести последние 7 лет с Шелдоном и семьей Купер. Это прекрасное путешествие продолжится с героями Джорджа и Мэнди», — заявила Эми Райзенбах, президентка CBS Entertainment.

«Чак и оба Стива проделали великолепную работу, развивая эти персонажи и развлекая несколько поколений фанатов своими проникновенными историями. Мы с нетерпением ждем новой главы нашей любимой вселенной», — добавила она.

«Детство Шелдона» — приквел «Теории большого взрыва» — начал выходить в 2017 году. Сюжет рассказывает о юном Шелдоне Купере и его учебе в колледже. Главные роли в сериале исполнили Иэн Армитидж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Рейган Реворд, Энни Поттс и Эмили Осмент.

С 2019 года сериал несколько раз признавали самой популярной телекомедией. Седьмой, и последний, сезон шоу стартовал 15 февраля 2024 года.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+