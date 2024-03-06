CBS работает над спин-оффом «Детства Шелдона»

Актеры Монтана Джордан и Эмили Осмент вернутся к ролям Джорджа и Мэнди в новом спин-оффе сериала «Детство Шелдона», передает Variety. Премьера шоу состоится в 2024-м или в 2025 году.
В отличие от своего предшественника новый проект будут снимать на несколько камер. Создателями сериала выступят Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холланд, работавшие над «Детством Шелдона», а также оригинальным сериалом «Теория большого взрыва».
«Для нас было честью провести последние 7 лет с Шелдоном и семьей Купер. Это прекрасное путешествие продолжится с героями Джорджа и Мэнди», — заявила Эми Райзенбах, президентка CBS Entertainment.
«Чак и оба Стива проделали великолепную работу, развивая эти персонажи и развлекая несколько поколений фанатов своими проникновенными историями. Мы с нетерпением ждем новой главы нашей любимой вселенной», — добавила она.
«Детство Шелдона» — приквел «Теории большого взрыва» — начал выходить в 2017 году. Сюжет рассказывает о юном Шелдоне Купере и его учебе в колледже. Главные роли в сериале исполнили Иэн Армитидж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Рейган Реворд, Энни Поттс и Эмили Осмент.
С 2019 года сериал несколько раз признавали самой популярной телекомедией. Седьмой, и последний, сезон шоу стартовал 15 февраля 2024 года.