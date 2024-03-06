Экс-звезда Nickelodeon расскажет о пережитом сексуализированном насилии в новой документалке

Пека арестовали в 2003 году после десятка обвинений в сексуализированном насилии, в том числе по отношению к несовершеннолетнему. Он не стал оспаривать обвинения в развратных действиях по отношению к подросткам 15 и 16 лет. Пека приговорили к 16 месяцам тюрьмы, а также заставили зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступление сексуального характера.