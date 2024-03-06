Экс-звезда Nickelodeon расскажет о пережитом сексуализированном насилии в новой документалке

Бывшая звезда канала Nickelodeon Дрейк Белл поделится пережитым опытом сексуализированного насилия в новом документальном сериале «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения».
Актер появился в трейлере шоу, которое будет посвящено расследованию случаев сексуализированного насилия со стороны Брайана Пека — тренера по диалогам, работавшего над сериалами «Всякая всячина» и «Шоу Аманды».
«Бывшая звезда Nickelodeon Дрейк Белл впервые расскажет о насилии, которое он пережил со стороны Брайана Пека», — говорится в описании тизера.
Пека арестовали в 2003 году после десятка обвинений в сексуализированном насилии, в том числе по отношению к несовершеннолетнему. Он не стал оспаривать обвинения в развратных действиях по отношению к подросткам 15 и 16 лет. Пека приговорили к 16 месяцам тюрьмы, а также заставили зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступление сексуального характера.
Четырехсерийная документалка «Тишина на площадке» расскажет о токсичных условиях работы над детскими телевизионными проектами девяностых и нулевых. Особое внимание уделят сериалам Nickelodeon. Премьера на стримингах состоится 17 марта.