Женщина в Луизиане спасла поросенка, которым играли в футбол, и нашла ему новую семью

В штате Луизиана женщина спасла новорожденного поросенка, которым играли в футбол, и нашла ему новый дом. Об этом рассказало издание The Washington Post.
В феврале во время парада в честь праздника Марди-Гра в Новом Орлеане, женщина заметила, как трое мужчин играют чем‑то, что ей сначала показалось футбольным мячом. Когда она подошла ближе, она поняла, что это маленький испуганный поросенок, передает ее историю Джефф Дорсон, исполнительный директор Общества защиты животных Луизианы.
Возмущенная женщина забрала животное себе, а затем через друзей передала его организации. Вскоре поросенок обрел новую семью. Член палаты представителей штата Луизиана Лорен Вентрелла вызвалась растить его на своей ферме. Там он будет жить по соседству с овцами, козами, лошадьми и коровами.
Церемония «усыновления» состоялась у здания Капитолия Луизианы. Поросенку также дали полное имя Эрл Пятачок Лонг в честь одного из бывших губернаторов Луизианы Эрла Кемпа Лонга.