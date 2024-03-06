Женщина в Луизиане спасла поросенка, которым играли в футбол, и нашла ему новую семью

В феврале во время парада в честь праздника Марди-Гра в Новом Орлеане, женщина заметила, как трое мужчин играют чем‑то, что ей сначала показалось футбольным мячом. Когда она подошла ближе, она поняла, что это маленький испуганный поросенок, передает ее историю Джефф Дорсон, исполнительный директор Общества защиты животных Луизианы.