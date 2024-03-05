Дисквалификацию бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп сократили до девяти месяцев

Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию румынской теннисистки Симоны Халеп, которая была первой ракеткой мира. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте инстанции.
Срок отстранения спортсменки сократили до девяти месяцев. Ранее теннисистку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил: в ее пробах обнаружили роксадустат, а в биологическом паспорте — нарушения.
Однако теперь Халеп сможет вернуться к соревнованиям. Девять месяца с начала ее дисквалификации уже прошли. В сообщении в соцсетях Халеп подчеркнула, что суд снял с нее обвинения в применении допинга.
Румынке удалось доказать, что загрязнение ее допинг-пробы произошло непреднамеренно. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) должно будет выплатить Халеп компенсацию в 20 тыс. швейцарских франков.
«В разгар этого сложного путешествия моя непоколебимая вера в правду и принципы справедливости была моим маяком. Несмотря на то, что я столкнулась с пугающими обвинениями и грозной оппозицией, мой дух оставался бодрым», — поделилась Халеп.
Она подчеркнула, что «это тяжелое испытание стало свидетельством стойкости, а торжество истины — горько-сладким подтверждением, которое, хотя и запоздалое, доставляет огромное удовлетворение».
Теннисистка заявила, что горит желанием перевернуть страницу и вернуться к участию в турнирах «с новыми силами и воодушевленным духом».
Положительную допинг-пробу у Халеп взяли во время участия в Открытом чемпионате США 2022 года. В сентябре 2013 года ITIA объявило о дисквалификации спортсменки. Срок дисквалификации отсчитывался от 7 октября 2022 года.
Халеп известна как победительница двух турниров Большого шлема. В 2018 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, а в 2019 году — Уимблдон. Еще трижды она уступила в финале турниров Большого шлема.