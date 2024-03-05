Реже-Жан Пейдж сыграет с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером в фильме Содерберга

В начале года Стивен Содерберг представил хоррор «Присутствие», в котором снялись Люси Лью и Джулия Фокс. Летом 2023 года на экраны также вышли два сериала режиссера — «Замкнутый круг» и «Command Z». «Афиша Daily» писала о них.