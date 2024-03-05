Реже-Жан Пейдж сыграет с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером в фильме Содерберга

Звезда «Бриджертонов» Реже-Жан Пейдж снимется вместе с Кейт Бланшетт («Жасмин», «Кэрол») и Майклом Фассбендером («Свет в океане», «Нокаут») в новом фильме Стивена Содерберга. Об этом сообщил Deadline.
Картина будет называться «Black Bag» («Черный мешок», или «Черная сумка»). Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что фильм станет шпионским триллером. Сценарий его напишет Дэвид Кепп («Тайное окно», «Комната страха»).
Продюсерами ленты станут Кейси Сильвер и Грэг Джейкоб. Фильм выпустит киностудия Focus Feature. Cъемки планируют начать весной 2024 года.
В начале года Стивен Содерберг представил хоррор «Присутствие», в котором снялись Люси Лью и Джулия Фокс. Летом 2023 года на экраны также вышли два сериала режиссера — «Замкнутый круг» и «Command Z». «Афиша Daily» писала о них.