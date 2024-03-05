Кэмерон Диас снимется с Киану Ривзом в черной комедии «Исход»

Американская актриса Кэмерон Диас, известная по фильмам «Маска» и «Ангелы Чарли», снимется вместе с Киану Ривзом («Матрица», «Джон Уик») в черной комедии «Исход». Ее поставит Джона Хилл, сообщил Deadline.
Хилл также написал сценарий будущей картины вместе с Эзрой Вудсом. Продюсерами ленты стали Мэтт Дайнс, Эли Гудвин и Хилл. Разработкой проекта займется Apple Original Films.
В центре истории окажется голливудская звезда Риф. Ему предстоит погрузиться в глубины своего прошлого, чтобы противостоять своим демонам. Герой попытается загладить вину после того, как у него начнут вымогать деньги с помощью таинственного видеоклипа.
«Исход» станет первым фильмом для Диас со времен выхода «Энни» в 2014 году. Также в ближайшее время актрису можно будет увидеть в боевике Netflix «Back in Action».