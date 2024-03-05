Японский архитектор Рикэн Ямамото получил Притцкеровскую премию

Японский архитектор Рикэн Ямамото стал обладателем Притцкеровской премии — самой престижной в мире награды в области архитектуры. Об этом сообщил Dezeen.
Жюри во главе с чилийским архитектором Алехандро Аравеной (он получил Притцкеровскую премию в 2016 году) отметило Ямамото за создание зданий, направленных на развитие окружающих их сообществ.
«Одна из вещей, в которых мы больше всего нуждаемся в городах будущего, — это создание с помощью архитектуры условий, которые увеличивают возможности для людей собираться вместе и взаимодействовать», — заявил Аравена.
Он отметил, что Ямамото «тщательно размывает границу между общественным и частным» и тем самым вносит вклад в объединение людей. «Он обнадеживающий архитектор, который привносит достоинство в повседневную жизнь», — сказал Аравена.
За свою пятидесятилетнюю карьеру Ямамото спроектировал множество частных домов, жилищных проектов, школ, университетских кампусов, общественных зданий и музеев, а также одну пожарную часть.
Особенностью его работ стали террасы, внутренние дворы и другие открытые пространства, взаимодействующие с окружающей средой здания. Собственным бюро Ямамото владеет с 1973 года.
До этого архитектор учился в Университете Нихон, Университете искусств в Токио и Токийском университете. Среди его известных работ — малоэтажный жилой комплекс Пангё в южнокорейском Соннаме, социальное жилье Хотакубо в японском Кумамото, Музей искусств Йокосуки, Университет Хакодатэ, библиотека Тяньцзиня в Китае.
Ямамото стал девятым японским архитектором, получившим Притцкеровскую премию. Этой награды ранее удостоились Арата Исодзаки, Сигэру Бан, Тоёо Ито, Кадзуё Сэдзима и Руэ Нисидзава, Тадао Андо, Фумихико Маки и Кэндзо Тангэ.
Всего Притцкеровскую премию вручили уже 53 архитекторам. В прошлом году лауреатом стал американец Дэвид Чипперфилд.