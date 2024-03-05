Колин Фаррелл размышляет о добре и зле в трейлере «Шугара»

Режиссерами шоу стали Фернанду Мейрелиш («Два папы», «Город Бога») и Адам Аркин. Премьера сериала состоится 5 апреля на стриминговом сервисе Apple TV+. В этот день выйдут два эпизода, остальные шесть будут появляться еженедельно.