Колин Фаррелл размышляет о добре и зле в трейлере «Шугара»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «Шугар», главную роль в котором сыграл Колин Фаррелл («Александр», «Джентльмены», «Банши Инишерина»).
Актер предстал в образе Джона Шугара — частного детектива, расследующего таинственное исчезновение дочери легендарного голливудского продюсера и попутно узнающего темные секреты знаменитой семьи.
В сериале снялись Кирби Хауэлл-Батист («Песочный человек»), Эми Райан («Прослушка»), Деннис Бутсикарис, Нейт Корддри, Алекс Эрнандес, Джеймс Кромвелл, Анна Ганн и Сидни Чандлер.
«Шугар» разработал Марк Протосевич. Одри Чон и Саймон Кинберг выступили исполнительными продюсерами проекта наряду с Фарреллом, Сэмом Кэтлином, Скоттом Гринбергом и Чипом Вуселичем.
Режиссерами шоу стали Фернанду Мейрелиш («Два папы», «Город Бога») и Адам Аркин. Премьера сериала состоится 5 апреля на стриминговом сервисе Apple TV+. В этот день выйдут два эпизода, остальные шесть будут появляться еженедельно.