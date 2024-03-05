Колин Фаррелл размышляет о добре и зле в трейлере «Шугара»

Сегодня в 20:42
Фото: кадр с канала Apple TV/YouTube

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «Шугар», главную роль в котором сыграл Колин Фаррелл («Александр», «Джентльмены», «Банши Инишерина»).

Актер предстал в образе Джона Шугара — частного детектива, расследующего таинственное исчезновение дочери легендарного голливудского продюсера и попутно узнающего темные секреты знаменитой семьи.

В сериале снялись Кирби Хауэлл-Батист («Песочный человек»), Эми Райан («Прослушка»), Деннис Бутсикарис, Нейт Корддри, Алекс Эрнандес, Джеймс Кромвелл, Анна Ганн и Сидни Чандлер.

«Шугар» разработал Марк Протосевич. Одри Чон и Саймон Кинберг выступили исполнительными продюсерами проекта наряду с Фарреллом, Сэмом Кэтлином, Скоттом Гринбергом и Чипом Вуселичем.

Режиссерами шоу стали Фернанду Мейрелиш («Два папы», «Город Бога») и Адам Аркин. Премьера сериала состоится 5 апреля на стриминговом сервисе Apple TV+. В этот день выйдут два эпизода, остальные шесть будут появляться еженедельно.

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