Вышел трейлер мультфильма «Дикий робот» от создателя «Лило и Стича»

Студия Dreamworks представила трейлер мультфильма «Дикий робот» от Криса Сандерса, создателя «Лило и Стича» и «Как приручить дракона». Премьера состоится 20 сентября 2024 года.
Анимационный фильм, основанный на одноименном романе Питера Брауна, расскажет о роботе Роззуме, который в результате кораблекрушения попадает на необитаемый остров.
Там он знакомится с местными животными и учится выживать в экстремальных условиях. Однажды он встречает осиротевшего гусенка и обретает новый смысл жизни в качестве его приемного родителя.
Главные роли озвучили Лупита Нионго («Черная Пантера», «Мы»), Педро Паскаль («Мандалорец», «The Last of Us»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик», «Один дома»), Билл Найи («Настоящая любовь», «Жить»), Кит Коннор («Рокетмен») и Стефани Сюй («Всё везде и сразу»).
Также в мультфильме появятся голоса Марка Хэмилла («Звездные войны»), Мэттью Берри («Чем мы заняты в тени») и Винга Реймса («Миссия невыполнима»).