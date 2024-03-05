Павел Дуров похвастался «более надежной» работой Telegram на фоне сбоя YouTube и Instagram*

«Миллионы людей зарегистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagram и Facebook были недоступны. Интересно, что Telegram более надежен, чем эти сервисы, несмотря на то что тратит в несколько раз меньше на инфраструктуру в расчете на одного пользователя», — написал основатель мессенджера в своем телеграм-канале.