Павел Дуров похвастался «более надежной» работой Telegram на фоне сбоя YouTube и Instagram*

Павел Дуров похвалил Telegram на фоне сбоя крупных сервисов — YouTube, Instagram*, Google, WhatsApp*, X, Facebook* и других. Неполадки в работе, по разным данным, могли быть вызваны подрывами магистральных связей на дне Красного моря со стороны йеменских хуситов.
«Миллионы людей зарегистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagram и Facebook были недоступны. Интересно, что Telegram более надежен, чем эти сервисы, несмотря на то что тратит в несколько раз меньше на инфраструктуру в расчете на одного пользователя», — написал основатель мессенджера в своем телеграм-канале.
Дуров уточнил, что у Telegram «в 1000 раз (!) меньше штатных сотрудников, чем у Meta*», но в то же время его команда «быстрее запускает новые функции и внедряет инновации».
Накануне жалобы о плохой работе Telegram приходили из городов РФ, больше всего — из Москвы и Петербурга. Предыдущий крупный перебой в работе мессенджера произошел 27 февраля. В том же месяце, 18 февраля, проблемы в работе сервиса фиксировали не только россияне, но и жители других стран.
* Instagram, Facebook и WhatsApp принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.