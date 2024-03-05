«Пункт назначения-6» снимут с подзаголовком «Кровные узы»

В 2022 году создатель франшизы Джеффри Реддик рассказывал, что новая часть франшизы выйдет «под другим углом» и будет «настоящим фильмом о конечном пункте назначения», но также «не следует той формуле, которую мы как бы установили». «Вселенная расширяется, и я очень осторожен», — добавил он.