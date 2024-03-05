«Пункт назначения-6» снимут с подзаголовком «Кровные узы»

На этой неделе стартуют съемки шестого фильма франшизы «Пункт назначения», сообщает Bloody Disgusting. Грядущая лента получил подзаголовок «Кровные узы».
«После долгого и тяжелого периода пандемии и забастовок, первый день [съемок] наконец-то наступил. В 2025 году исполнится 25 лет со дня выхода первой части франшизы. Отпраздновать это событие еще одним всемирным театральным релизом (в формате IMAX) — это редкая и замечательная возможность», — заявил продюсер Крейг Перри.
Режиссерами выступят Зак Липовский («Восставшие мертвецы») и Адам Б.Стейн («Ким Пять-с-плюсом»). Имена исполнителей главных ролей не объявлялись.
В 2022 году создатель франшизы Джеффри Реддик рассказывал, что новая часть франшизы выйдет «под другим углом» и будет «настоящим фильмом о конечном пункте назначения», но также «не следует той формуле, которую мы как бы установили». «Вселенная расширяется, и я очень осторожен», — добавил он.