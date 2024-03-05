«Ведомости»: бездомные люди не могут восстановить документы из‑за цифровизации госуслуг

Теперь же просто подать документы в центре невозможно. Сотрудники МФЦ говорят, что записываться на прием нужно через личный кабинет, а зарегистрироваться в нем можно только с личным номером телефона, которого у многих бездомных нет. Чирук отмечает, что даже для покупки сим-карты опять-таки нужен паспорт, который утерян.