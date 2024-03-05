«Ведомости»: бездомные люди не могут восстановить документы из‑за цифровизации госуслуг

Бездомные люди столкнулись со сложностями при восстановлении документов из‑за излишней цифровизации госуслуг в столичных МФЦ. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на центр помощи бездомным и людям в трудной ситуации «Дом друзей».
По данным издания, организация направила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо, в котором говорится, что люди без смартфона или аккаунта на государственных интернет-порталах, не могут восстановить утерянный паспорт.
«В центрах госуслуг отказывают в приеме без предварительной записи на [справочно-информационном] портале. К тому же запрашивают СНИЛС, которого, как и паспорта, у человека нет. Получается заколдованный круг: зарегистрироваться можно при наличии документов, для того чтобы получить утраченные документы», — говорится в сообщении.
По словам сотрудников «Дома друзей», в редких случаях МФЦ выдает человеку бумажный талон на повторный визит через 10–14 дней. Такие длительные сроки ожидания приводят к тому, что приехавший на заработки в Москву человек «рискует осесть в кругу бездомных и пополнить круг безработных».
Наличие проблемы изданию подтвердил специалист по связям «Ночлежки» Андрей Чирук. По его словам, раньше процедура восстановления паспорта занимала не больше недели — документ обычно был готов спустя пять дней после подачи заявления.
Теперь же просто подать документы в центре невозможно. Сотрудники МФЦ говорят, что записываться на прием нужно через личный кабинет, а зарегистрироваться в нем можно только с личным номером телефона, которого у многих бездомных нет. Чирук отмечает, что даже для покупки сим-карты опять-таки нужен паспорт, который утерян.
Директор центра «Дом друзей» Лана Журкина отметила, что подобная проблема также касается людей с ментальными заболеваниями, некоторые из них не могут самостоятельно пользоваться цифровыми услугами.
Минцифры ответило центру, что на «Госуслугах» можно записаться на прием в разные ведомства, а как именно оказывать услугу, по предварительной записи или в порядке живой очереди, ведомство решает самостоятельно.
Люди, у которых украли паспорт, должны обратиться в полицию, где им выдадут талон-уведомление, приводят «Ведомости» слова юриста Алины Шлеевой. Они также могут подать заявление в МВД на получение нового паспорта, где не требуется регистрация на «Госуслугах».
Представитель адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров считает, что права людей, у которых нет телефона и аккаунта на «Госуслугах», не нарушаются, так как они могут обратиться в МВД.