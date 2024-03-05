Okko выпустит продолжение сериала «Что делать женщине, если…»

По словам шоураннера сериала Алексея Киселева, первый сезон «Что делать женщине, если…» был экспериментом. «Мы очень рады, что зрители его оценили. Конечно, мы загорелись идеей продолжить в том же духе. Основная команда у нас осталась прежней, а значит, мы сохранили все лучшее из первой части, добавив еще больше классных ходов и решений: новых героев, интересных поворотов», — сказал он.