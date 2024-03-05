Okko выпустит продолжение сериала «Что делать женщине, если…»

Онлайн-кинотеатр Okko и «Студия Видеопрокат» работают над вторым сезоном комедийного сериала «Что делать женщине, если…», сообщили в пресс-службе стриминга. Премьера проекта запланирована на 2024 год.
Режиссерское кресло вновь занял Алексей Кузмин-Тарасов, работавший над первой частью. Сценарий написали Александр Цыпкин, Владимир Васильев, Юлия Абрамчик и Алексей Киселев.
В новом сезоне адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать между двумя избранниками в прошлой части, сконцентрируется на сыне и его молодой семье. Это не помешает героине попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.
К своим ролям вернутся Елена Лядова, Гоша Куценко, Агриппина Стеклова, Антон Филипенко, Александр Робак, Макар Хлебников. Компанию им составят новые персонажи в исполнении Елены Николаевой, Игоря Верника, Валерии Зоидовой и Сергея Епишева.
По словам шоураннера сериала Алексея Киселева, первый сезон «Что делать женщине, если…» был экспериментом. «Мы очень рады, что зрители его оценили. Конечно, мы загорелись идеей продолжить в том же духе. Основная команда у нас осталась прежней, а значит, мы сохранили все лучшее из первой части, добавив еще больше классных ходов и решений: новых героев, интересных поворотов», — сказал он.
Исполнительница главной роли Елена Лядова отметила, что для нее не стоял вопрос об участии в новом сезоне, а сам сериал мог бы получить и дальнейшее продолжение.
«Мне кажется, тема „что делать женщине и дальше многоточие“ — бездонная. Можно много еще фантазировать. Нас вполне могут ожидать и третий, четвертый сезоны. Я была очень рада снова встретиться на съемочной площадке с Гошей Куценко, Агриппиной Стекловой и режиссером Алексеем Кузминым-Тарасовым. Работать с хорошими, талантливыми, позитивными людьми — отдельное счастье», — сказала актриса.
Первый сезон шоу под названием «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» стартовал в Okko 8 сентября 2022 года.