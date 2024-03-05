Умер архитектор Юрий Гнедовский

Юрий Гнедовский родился в 1930 году в городе Свердловске (сегодня — Екатеринбург). В 1954 году он окончил Московский архитектурный институт. В 1993 году Гнедовский был избран президентом Союза архитекторов России, а позже стал почетным президентом организации.