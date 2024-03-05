Умер архитектор Юрий Гнедовский

Сегодня в 14:12
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Народный архитектор России Юрий Гнедовский скончался в возрасте 93 лет. О его смерти сообщил РБК со ссылкой на Союз архитекторов России.

Среди проектов архитектора — здание Театра на Таганке, гостиница «Свиссотель Красные Холмы», дом культуры имени А.С.Серафимовича, центр имени Вс.Мейерхольда и общественный центр в Нижнем Новгороде

Юрий Гнедовский родился в 1930 году в городе Свердловске (сегодня — Екатеринбург). В 1954 году он окончил Московский архитектурный институт. В 1993 году Гнедовский был избран президентом Союза архитекторов России, а позже стал почетным президентом организации.

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