Умер архитектор Юрий Гнедовский

Народный архитектор России Юрий Гнедовский скончался в возрасте 93 лет. О его смерти сообщил РБК со ссылкой на Союз архитекторов России.
Среди проектов архитектора — здание Театра на Таганке, гостиница «Свиссотель Красные Холмы», дом культуры имени А.С.Серафимовича, центр имени Вс.Мейерхольда и общественный центр в Нижнем Новгороде
Юрий Гнедовский родился в 1930 году в городе Свердловске (сегодня — Екатеринбург). В 1954 году он окончил Московский архитектурный институт. В 1993 году Гнедовский был избран президентом Союза архитекторов России, а позже стал почетным президентом организации.