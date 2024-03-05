Второй сезон «Дома дракона» выйдет в июне 2024-го

Первый сезон шоу, основанного на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», вышел в 2022 году. Сериал получил отличные отзывы среди критиков и зрителей. На следующий сезон его продлили спустя всего неделю после премьеры первой серии.