Второй сезон «Дома дракона» выйдет в июне 2024-го

Премьера нового сезона спин-оффа «Игры престолов» «Дом дракона» состоится в июне. Об этом рассказал программный директор Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт на конференции «Technology, Media and Telecom», передает Variety.
Представитель стриминга не назвал точную дату выхода сериала, но подтвердил слова исполнительного директора HBO Кейси Блойс, который еще в ноябре 2023-го говорил о выходе второго сезона в начале лета.
Ожидается, что на экраны вернется каст первого сезона, включая Мэтта Смита, Оливию Кук, Эмму Д’Арси, Ив Бест, Стива Туссена, Фабьена Фрэнкела, Юэна Митчелла, Тома Глинн-Карни, Соною Мидзуно и других актеров.
Первый сезон шоу, основанного на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», вышел в 2022 году. Сериал получил отличные отзывы среди критиков и зрителей. На следующий сезон его продлили спустя всего неделю после премьеры первой серии.