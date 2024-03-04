Археологи обнаружили тюбик с губной помадой, изготовленный 4000 лет назад

В Иране археологи нашли небольшой каменный контейнер в форме тюбика, в котором около 4000 лет назад предположительно хранилась губная помада. Об этом сообщил Science Alert.
Ученые изучили остатки ярко-красного вещества внутри находки и обнаружили, что пигмент на удивление похож по составу на современные помады. По мнению специалистов, им удалось найти самый древний образец помады в мире.
Он свидетельствует о наличии на территории современного Ирана развитой культуры, в которой люди обладали достаточными знаниями в области металлургии и химии для создании подобных предметов ухода за собой.
«Косметическое средство темно-красного цвета сравнимо с основой для нанесения помады <…> и обогащает спектр [известных] косметических практик эпохи медного и бронзового веков», — прокомментировал археолог Насил Эскандари из Тегеранского университета.
Издание отмечает, что науке хорошо известны такие средства как подводка, тени для век и тональные кремы, используемые в Древнем мире. А вот о пигментах для губ информации не так много.
«Я полагаю, что недостаточное внимание, уделяемое этой древней индустрии бронзового века, связано с тем, что она считалась второстепенным „женским делом“», — заявил археолог Массимо Видале из Университета Падуи.
Ученые отметили, что флакон для древней помады «был дорогостоящим проявлением роскоши». Он был сделан из камня зеленого оттенка под названием хлорит и эффектно украшен в духе культуры Мардаши.
Пигмент внутри контейнера состоял из гематита, кварца, клинохлора, браунита, манганита и галенита, а также растительных восков и масел, которые по сей день используют в губных помадах. Интересно, что в древней помаде содержалось минимальное содержание свинца.
«Это открытие показывает, что иранские ремесленники 5000-4000 лет назад уже обладали очень глубокими знаниями о металлических, натуральных и синтетических соединениях, и могли производить не только черную подводку для глаз, белую свинцовую основу для лица, но и многое другое», — подчеркнул Видале.