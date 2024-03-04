Маккенна Грейс снимется в психологическом триллере «Откровенная ложь»

«Для меня большая честь перенести эту захватывающую историю на экран. Поговорив с нашим потрясающим сценаристом Рен и услышав ее реальную историю, которую легла в основу сценария, я поняла, что это будет душераздирающий, но необходимый проект», — поделилась Грейс.