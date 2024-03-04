Маккенна Грейс снимется в психологическом триллере «Откровенная ложь»

Американская актриса Маккенна Грейс, известная по сериалам «Рассказ служанки» и «Детство Шелдона», снимется в психологическом триллере «Откровенная ложь». Об этом сообщил Deadline.
Грейс сыграет в фильме главную роль — девочку-подростка, ложно обвиненную в употреблении наркотиков. Героиню помещают в реабилитационный центр, обстановка которого напоминает секту.
По сюжету девушке приходится бежать из жуткой больницы, которую поддерживает правительство США. Ее отец, тайный агент ЦРУ, тем временем поддается политическому влиянию и не осознает опасности, в которой оказалась дочь.
Действие фильм развернется в 1990 году. Сюжет будет связан с истерией на фоне борьбы с наркотиками. Сценарий фильма написала Рен Трелла на основе событий из ее подростковой жизни.
Режиссером картины выступит Алекс Калимниос, а продюсировать проект будет компания Mandalay Pictures. Cъемки начнутся летом 2024 года в Северной Каролине.
«Для меня большая честь перенести эту захватывающую историю на экран. Поговорив с нашим потрясающим сценаристом Рен и услышав ее реальную историю, которую легла в основу сценария, я поняла, что это будет душераздирающий, но необходимый проект», — поделилась Грейс.