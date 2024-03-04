Поэтесса скончалась в 1886 году в возрасте 55 лет, в этом же году ее сестра обнаружила неопубликованные стихотворения. В настоящее время Дикинсон считается как один из величайших американских поэтов, ее произведения активно изучают в школах и колледжах США.