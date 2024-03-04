Проект Ancestry, занимающийся генеалогическими исследованиями, выяснил, что певица Тейлор Свифт приходится родственницей американской поэтессе XIX века Эмили Дикинсон. Об этом сообщил Today.
Свифт и Дикинсон происходят от одного и того же английского иммигранта, жившего в XVII веке. Он был прадедом Тейлор в девятом поколении и прадедом Эмили в шестом поколении.
«Предки Тейлор Свифт оставались в Коннектикуте на протяжении шести поколений до того, как ее часть семьи осела в северо-западной Пенсильвании, где породнилась с семейной линией Свифтов», — рассказали в Ancestry.
Интересно, что Свифт сама однажды упоминала Дикинсон, говоря о своем творчестве. «Если слова моих песен звучат как письма, написанные прабабушкой Эмили Дикинсон во время шиться кружевной занавески, значит, это я пишу в перьевом духе», — говорила певица в 2022 году.
Кроме того, поклонники артистки предполагали, что ее девятый альбом «Evermore» мог быть вдохновлен поэзией Дикинсон. Свифт анонсировала его выход 10 декабря 2020 года, в день рождения Дикинсон.
Эмили Дикинсон родилась в Массачусетсе в 1830 году. При жизни она опубликовала менее десяти стихотворений, но всего оставила порядка 1800 произведений. Большую часть работ Дикинсон начали публиковать уже после ее смерти.
Поэтесса скончалась в 1886 году в возрасте 55 лет, в этом же году ее сестра обнаружила неопубликованные стихотворения. В настоящее время Дикинсон считается как один из величайших американских поэтов, ее произведения активно изучают в школах и колледжах США.