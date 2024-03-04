Аргентинцу вместо операции на желчном пузыре по ошибке сделали вазэктомию

После второй процедуры Хорхе решил выяснить, как же произошла ошибка и можно ли ее исправить. «Это очень странно, ведь в моей карте везде написано „желчный пузырь“. Все, что от них требовалось, — прочитать это. Не нужно быть ученым, чтобы понять написанное, — сетует он. — Я просто не могу понять, насколько нужно быть небрежным, чтобы допустить такую огромную ошибку».