Аргентинцу вместо операции на желчном пузыре по ошибке сделали вазэктомию

41-летний Хорхе Басето направился в больницу аргентинской Кордовы для операции на желчном пузыре, а вышел оттуда без возможности зачать ребенка. Ему по ошибке сделали вазэктомию, сообщает Oddity Central.
Изначально операция была назначена на вторник 28 февраля, но затем ее перенесли на среду. Вероятно, именно эта деталь и стала причиной фатальной оплошности. В день операции врачи отвезли пациента в операционную, ни о чем не спросив и не проверив медкарту. Они просто провели операцию, назначенную на этот день, — вазэктомию.
После того, как Хорхе очнулся, к нему подошел врач и сообщил шокирующую новость. Но у пациента не было времени на негодование — его тут же направили на операцию, которую должны были провести изначально.
После второй процедуры Хорхе решил выяснить, как же произошла ошибка и можно ли ее исправить. «Это очень странно, ведь в моей карте везде написано „желчный пузырь“. Все, что от них требовалось, — прочитать это. Не нужно быть ученым, чтобы понять написанное, — сетует он. — Я просто не могу понять, насколько нужно быть небрежным, чтобы допустить такую огромную ошибку».
Врачи обвинили друг друга и посоветовали не драматизировать, поскольку мужчина до сих пор может зачать ребенка, воспользовавшись искусственным оплодотворением. Вернуть же детородную функцию его пенису вряд ли удастся — из‑за возраста Хорхе и размера перерезанных протоков. Поэтому врачи посоветовали ему даже не пытаться.
Адвокат аргентинца заявил, что его клиент опустошен. Хотя у Хорхе есть два сына, сейчас он в новых отношениях и в будущем планировал попытаться завести детей с нынешней партнершей. Юрист также отметил, что врачи сделали мужчине вазэктомию, поскольку данную процедуру в этой больнице проводят по средам, и медперсонал решил, что Хорхе еще один такой пациент.