В Новосибирской области опека забрала у матери детей из‑за долга за электричество в 4 тысячи рублей

В Новосибирской области органы опеки забрали у женщины двоих детей из‑за якобы «опасных для жизни условий» дома. Это случилось после того, как мать обратилась в соцзащиту и попросила там дополнительные дрова для отопления, рассказали на сайте партии «Справедливая Россия».
Алла Замятьева жила вместе с детьми в деревне Подгорная и отапливала дом с помощью печи. В сильные морозы она включала еще и электрические обогреватели, но коммунальные службы отключили в доме энергию из‑за задолженности.
Хотя Замятьева задолжала по счетам небольшую сумму — лишь 4 тыс. рублей — ее оставили без электричества посреди зимы. Чтобы не замерзать ночами при температуре ниже -30 градусов, женщина и попросила обеспечить ее дровами.
Результат обращения Аллы к соцслужбам оказался неожиданным. Те прислали в дом женщины сотрудников опеки и участкового, которые убедили ее написать заявление о передаче детей в Центр социальной помощи семье и детям «Семья» в Новосибирске.
Помочь матери решил местный депутат Виктор Коротков. Он погасил задолженность семьи за электроэнергию и купил Алле дрова. Теперь Замятьевой предстоит добиваться возвращения детей домой.
«Меня возмущает то, что за копеечный, по сути, долг, чуть более 4 тыс. рублей, мать-одиночку с двумя несовершеннолетними детьми бросили замерзать в самые холода. Водителей у нас наказывают, когда те на морозе высаживают несовершеннолетних безбилетников. Интересно, когда будут наказывать энергетиков за такую бессердечность?» — заявил Коротков.