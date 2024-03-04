В Новосибирской области опека забрала у матери детей из‑за долга за электричество в 4 тысячи рублей

«Меня возмущает то, что за копеечный, по сути, долг, чуть более 4 тыс. рублей, мать-одиночку с двумя несовершеннолетними детьми бросили замерзать в самые холода. Водителей у нас наказывают, когда те на морозе высаживают несовершеннолетних безбилетников. Интересно, когда будут наказывать энергетиков за такую бессердечность?» — заявил Коротков.