Режиссер Дени Вильнев исполнил желание пациента хосписа и показал ему вторую «Дюну» до премьеры

Канадский режиссер Дени Вильнев устроил предпремьерный показ второй части «Дюны» для пациента хосписа в Квебеке, чтобы исполнить его мечту: успеть посмотреть фильм перед смертью. Об этом сообщил CBC.
Мужчина рассказал о своем заветном желании работнице паллиативного центра Жозе Ганьон. После этого женщина связалась с режиссером Себастьеном Пилотом, который, в свою очередь, познакомил ее с Вильневом.
Режиссер и его жена предложили привезти поклонника в Лос-Анджелес на премьеру картины. Но тот не был в состоянии путешествовать, мужчина мог умереть буквально в любой момент.
Тогда Вильнев решил отправить копию еще не вышедшего фильма в город Сагеней, где находился умирающий. Ассистент кинематографиста отправился в Квебек с ноутбуком Вильнева за полтора месяца до официального релиза ленты.
«Они закрылись в комнате в доме паллиативной помощи, и этот мужчина смог посмотреть фильм», — рассказала Ганьон. Пациента предварительно попросили подписать документ о неразглашении информации о картине.
К сожалению, тяжело больной мужчина уснул до завершения просмотра фильма и позже умер. Вильнев и его жена (она же сопродюсер фильма), по словам Ганьон, были разочарованы, что поклонник не смог досмотреть «Дюну» до конца.
«Они сказали: „Он не увидел концовку, а знаете, концовка фильма такая хорошая“. Я ответила: „Вы не понимаете, это невероятно, через что прошел этот человек. Конец фильма, когда ты умираешь, это ничего не значит… для себя он успел все“», — поделилась Ганьон.
Вильнев и его супруга прокомментировали предпремьерный показ в хосписе. «Это для него, это для этого человека мы снимаем фильм, это для парня, который сказал перед смертью: „Я хочу посмотреть этот фильм“», — заявили они.