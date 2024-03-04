Режиссер Дени Вильнев исполнил желание пациента хосписа и показал ему вторую «Дюну» до премьеры

«Они сказали: „Он не увидел концовку, а знаете, концовка фильма такая хорошая“. Я ответила: „Вы не понимаете, это невероятно, через что прошел этот человек. Конец фильма, когда ты умираешь, это ничего не значит… для себя он успел все“», — поделилась Ганьон.