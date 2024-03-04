В США женщина спасла поросенка, которого бросали друг другу вместо мяча участники карнавала

В Новом Орлеане женщина спасла недавно родившегося поросенка, увидев, что участники карнавала бросают его друг другу вместо мяча. Об этом написал Washington Post.
Местная жительница посетила празднование Марди-Гра в городе и заметила, что три мужчины играют со странным «мячом». Женщину возмутило такое обращение с животным — и она потребовала отдать ей поросенка.
Зоозащитница забрала испуганного малыша, после чего передала его в Общество защиты животных. Там поросенка назвали Пятачком и с его помощью собрали необходимую для организации сумму пожертвований.
Вскоре у Пятачка появился постоянный хозяин. Им стала член палаты представителей штата Луизиана Лорен Вентрелла. Политик владеет фермой и намерена вырастить Пятачка там.
«Как республиканцам, нам иногда нравится резать свинину. Но я скажу вам вот что, это так свинина, которую мы резать не станем», — заявила Вентрелла.
Она приняла участие в торжественной церемонии «усыновления» Пятачка. На ней замгубернатора штата Билли Нангессер объявил поросенка свободным. Вентрелла во время мероприятия держала Пятачка на руках.
В ходе церемонии поросенок получил полное имя. Теерь его официально зовут Эрл Пятачок Лонг. Малышка назвали в честь одного из экс-губернаторов Луизианы Эрла Кемпа Лонга.
Ожидается, что Пятачок вырастет небольшим и будет весить не более 40 кг. Он будет жить вместе с овцами, козами, миниатюрными осликами, лошадьми, а также коровой Норман, столетней черепахой Юджин и кабаном Уинстоном.